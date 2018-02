Leão reclama da convocação da Sub-20 O técnico Renê Weber, da seleção brasileira Sub-20, convocou nesta terça-feira 20 jogadores que disputarão o Sul-Americano da categoria, entre 13 de janeiro e 6 de fevereiro. A grande preocupação do técnico Emerson Leão era perder cinco jogadores (Edcarlos, Fábio Santos, Alê, Renan e Diego Tardelli) nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista - a estréia do São Paulo será em 20 de janeiro, contra o Ituano. O problema não foi tão grande, porque apenas o zagueiro Edcarlos, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Alê, além de Bruno, quarto goleiro, foram chamados. Mas, mesmo assim, Leão achou ruim. A diretoria são-paulina trabalhará para conseguir a liberação de três jogadores: Edcarlos, muito elogiado por Leão nesta temporada, Fábio Santos, que assumiu a vaga de Júnior, e Alê, titular absoluto no meio-de-campo. "Eu não posso perder jogadores importantes durante cinco rodadas (jogos contra Ituano, América, Inter de Limeira, União São João e União Barbarense)", reclamou Leão. "Depois para a gente se recuperar no campeonato será muito complicado." Os titulares Diego Tardelli, no ataque, e Renan, no meio, estarão à disposição do treinador.