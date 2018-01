Leão reclama da falta de pontaria do time O técnico Emerson Leão não ficou nada eufórico com a magra vitória do Santos. Reclamou das várias chances de gol perdidas, mas por outro lado viu um lado bom: o bom volume de jogo do ataque. ?É desagradável falar sempre a mesma coisa, mas um time que cria 14 chances de gol e faz só um ficou devendo. Construímos dez chances no primeiro tempo e quatro no segundo. Mas por outro lado, indica que tivemos um bom volume de jogo. Nenhum time que enfrentou o Independiente criou tanto quanto nós criamos. Isso pode dar mais confiança ainda. É sinal de que estamos capacitados?, disse o treinador. Leão gesticulou, quase entrou em campo para jogar com o time no primeiro tempo e quase foi à loucura com os impedimentos de Fabiano, os chutes sem direção de Robinho e os seguidos erros de passes no meio-de-campo, que permitiram ao Independiente de Medellín fazer perigosos contra-ataques. Mas nem só de escândalo foi a atuação do treinador do Santos. Outra vez, ele mexeu bem na equipe. Contra o Internacional-RS, recentemente, pelo Brasileiro, Leão pôs Fabiano no time no segundo tempo e o atacante, além de fazer o primeiro gol da vitória de virada, por 2 a 1, solucionou o problema do ataque, sem um jogador de área desde que Ricardo Oliveira se machucou. Nesta quarta-feira, o remédio foi Nenê, que precisou de apenas dez minutos para fazer o gol do Santos e acabar com o sofrimento do time, que atacava sem trégua, mas não conseguia abrir o placar. O técnico passou todo o primeiro tempo em pé, gesticulando seguidamente para corrigir a colocação dos zagueiros e pedindo maior atenção na marcação no meio-de-campo. Insistiu muito para que Léo e Elano procurassem fazer as jogadas pelas extremas para tentar a abrir a defesa do Independiente. Nada feito. Quando Carlos Amarilla apitou o fim do primeiro tempo, foi cabisbaixo para o vestiário, sem falar com nenhum repórter. Desta vez, Leão não podia nem se queixar da arbitragem, que cometeu apenas pequenos erros durante os primeiros 45 minutos. No vestiário, insistiu no pedido para que o time procurasse atacar pelas pontas, para evitar que a defesa colombiana deixasse os atacantes impedidos. Na volta para o campo, ainda conversou individualmente com Léo, Diego, Paulo Almeida e, mais demoradamente, com Wellington, que não deve ter entendido as orientações e foi substituído por Nenê aos 11 minutos. Quando Nenê fez o gol, aos 21, o treinador imediatamente chamou Elano para passar a orientação: o time devia passar a guardar as posições defensivas e trabalhar mais a bola na frente. A maioria dos jogadores lamentou o elevado número de oportunidades desperdiçada pela equipe no primeiro tempo. Fábio Costa foi uma exceção, preferindo culpar o juiz Carlos Amarilla pela pequena vantagem que o seu time fez no primeiro jogo das semifinais, em casa. ?O time teve um grande volume de jogo, poderia ter feito cinco ou seis gols no primeiro tempo, mas o juiz deu vários impedimentos e truncou o jogo.? A partir desta quinta-feira, a preocupação de Leão é jogo com o Guarani, sábado, às 16 horas, em Campinas. Como a partida de volta com o Independiente de Medellín será apenas no dia 18, o técnico não vai poupar nenhum titular. Ao contrário, ele enfrenta dificuldades para encontrar substitutos para Alex e Fabiano, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e vão cumprir suspensão. André Luís, depois de liberado pelos médicos e de treinar normalmente na segunda-feira, no dia seguinte, percebendo que Pereira seria mantido no time para o jogo desta quarta-feira à noite, disse que as dores no tornozelo direito voltaram e retomou o tratamento. O médico Carlos Braga levou André Luís para fazer uma nova ressonância, que não acusou nenhum tipo de lesão no tornozelo do zagueiro. Insatisfeito com o comportamento do jogador, o médico disse nesta quarta que vai passar o caso à diretoria. nesta quinta, é provável que Leão tenha uma conversa com André Luiz para tentar resolver o impasse. Se ele não puder jogar, a dupla de zaga será formada por Preto e Pereira. Leão também não sabe quem escalar no lugar de Fabiano. Douglas e William não aprovaram nas várias oportunidades que receberam e Nenê ele não admite escalar na frente. nesta quinta, às 16 horas, haverá treino para todos os jogadores no Centro de Treinamentos Rei Pelé. O time viaja para Campinas após o treino marcado para esta sexta-feira pela manhã.