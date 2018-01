Leão reclama da falta de reforços O técnico Leão não escondeu que está apreensivo com a composição do elenco do Santos. Ao ser perguntado sobre o que mais lhe preocupava nos adversários que deverá enfrentar na Taça Libertadores da América, o treinador não titubeou. "Sinceramente o que mais me preocupa agora é o fato de termos perdido três jogadores (o meia Robert, o atacante Alberto e o lateral Maurinho) e ainda não foram contratadas as peças de reposição." O treinador descartou a possibilidade de contar com atletas das categorias de base nas posições deficientes. "Não temos a possibilidade de repor no mesmo nível com o que temos. Vai ser preciso trazer gente de fora." Leão, no entanto, mostrou otimismo com a possibilidade de contar com o lateral Léo, ainda sem contrato. Hoje o jogador, que continua negociando a renovação de seu contrato, participou dos treinos junto com o grupo, em Jarinu, embora não tenha se mostrando tão confiante quanto o treinador na permanência. "Acho que as chances são de 50%", disse o lateral, que não abre mão da redução da multa rescisória. Para transferências para clubes do Brasil, segundo o jogador, o valor é de R$ 10 milhões e R$ 26 milhões para equipes do exterior. O procurador de Léo ficou em Santos e está tratando da negociação com a diretoria do Santos. Hoje os jogadores tiveram o primeiro contato com a bola que será usada no Campeonato Paulista, inspirada no formato de uma bola de golfe. Os jogadores tiveram pouco tempo para os primeiros toques, a bola chegou apenas no fim do treino, mas a maioria, a princípio, estranhou. "Ela é um pouco mais pesada", observou o atacante Diego. "Mas acho que conforme a gente treinar com ela vai se acostumar." O zagueiro Paulo Almeida compartilhou da observação do companheiro. "Ela é mais pesada e parece um pouco menor. Acho que quem vai sofrer são os goleiros porque ela pega mais efeito." Narciso - Uma presença bastante comemorada entre os jogadores do elenco foi de Narciso. O jogador, que passou por uma cirurgia de transplante de medula para cura de uma leucemia, continua seu trabalho para ganhar massa muscular e voltar às suas atividades normais, embora esteja ciente de que talvez isso não seja possível. Leão explicou que esta foi uma maneira encontrada para motivar o jogador, que há muito tempo não participava das atividades do grupo. A animação do jogador, que ainda não consegue participar de todas as atividades do grupo, é visível. "Meu principal objetivo é ganhar massa muscular", disse o jogador. Os companheiros, em tom de brincadeira, garantem que isso será só questão de tempo. "Ele está comendo para caramba. A ´pegada´ dele na hora do almoço é brincadeira", provocou Adiel.