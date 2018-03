Leão reclama de erros do Santos diante do Flamengo

Apesar de escalar um time reserva, o técnico Emerson Leão não gostou da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo, no Maracanã, em sua estréia no Campeonato Brasileiro. Veja também: Ouça os gols da partida - transmissão Rádio Eldorado/ESPN - AM 700 Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Resultados e calendário Com Maracanã vazio, Flamengo vence misto do Santos por 3 a 1 De acordo com o treinador santista, errar faz parte do jogo, ainda mais quando um grupo jovem está em campo, mas errar um lance que havia sido previamente discutido não pode ser admitido. "Derrota acontece com qualquer equipe, mas da maneira como foi é inaceitável. Por que jogamos ruim se no segundo tempo empatamos em 1 a 1? Tivemos erros tolos no primeiro tempo, que foram corrigidos no segundo." Leão continua com sua lamentação; desta vez em relação à inexperiência de seus atletas: "É desagradável ter este resultado [derrota]. Todos os times que disputam outra competição, sem exceção, entraram com um time que não é o mesmo, mas o time do Santos teve mais dificuldades porque só conta com jovens." Em contrapartida, o treinador santista resolveu não reclamar do calendário, que seria o responsável pela escalação de um time reserva na abertura do Brasileirão, já que a equipe joga pela Copa Libertadores nesta quinta-feira, diante do América, na Cidade do México. "Infelizmente a ordem do jogo já está definida. Assina-se, concorda-se [regulamento e calendário das competições] e eu não tenho como reclamar disso", afirmou o treinador, que não teve como evitar mais uma reclamação: "Este é o terceiro ano consecutivo que o Santos estréia [no Brasileirão] fora de casa."