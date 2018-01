Leão reclama de pênalti confesso O Santos saiu de campo certo de que não perdeu do São Paulo e sim derrotado pelo juiz Paulo César de Oliveira. As reclamações de Leão e dos jogadores são pela não marcação do pênalti de Jean, em Ricardo Oliveira, aos 26 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. "A maior prova de que o juiz errou foi que o próprio Jean me disse, ainda no campo, que fez o pênalti", disse o artilheiro Ricardo Oliveira. Nem bem Paulo César apitou o fim do jogo, em vez de tomar a direção dos vestiários, Leão dirigiu-se para o meio do campo, onde um grupo de policiais cercava o juiz e alguns jogadores do São Paulo. Cumprimentou alguns jogadores e depois não se conteve. "Infelizmente, você errou ao não dar o pênalti. Agora mesmo o Jean me falou que fez a falta no lance." Depois, o técnico, nas entrevistas, disse que já virou tradição o Santos não ganhar quando o juiz é Paulo César. "Há cinco anos nosso time não vence quando é ele que está no apito. Se Paulo César desse aquele pênalti, faríamos 2 a 1 e estaríamos quase com a vaga assegurada para a Segunda fase do Campeonato Paulista", lamentou. Agora, o Santos só está pensando na Copa Libertadores da América e no jogo de quinta-feira, às 19h30, contra o 12 de Outubro, do Paraguai, na Vila Belmiro. Embora Leão tenha gostado da atuação do time no clássico deste sábado, vai mudar pelo menos uma posição: sai Fabiano, que teve uma atuação regular, e volta Elano, ao meio-de-campo. Ao contrário do pessimismo de Leão quanto à possibilidade de Fábio Costa aceitar a proposta do clube, que pretende parcelar os sete meses de direito de imagem atrasados e não corrigir os seus salários pelo IGP-M, o diretor de futebol Francisco Lopes disse que acredita na renovação do contrato. "Estamos conversando e devemos chegar a um acordo nos próximos dias", afirmou o dirigente, que elogia Fábio Costa e diz ter certeza de que ele não negociaria com o Corinthians ainda estando vinculado ao Santos. Nos vestiários, após o jogo, os dirigentes do clube e diretores da Bombril, que doou 45 toneladas de alimentos para a Campanha Fome Zero, aproveitaram a presença do ministro de Esportes , Agnelo Queiroz, para roubarem a cena dos jogadores, que ficaram em segundo plano.