Leão recusa o convite do Botafogo O técnico Emerson Leão, ex-Santos, recusou proposta para comandar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, conversou por telefone com o treinador, que descartou a hipótese de trabalhar no time carioca neste momento. "A intenção dele agora é de permanecer em São Paulo. O Leão foi super-educado, simpático e tem de pensar no que é melhor para ele", elogiou Bebeto, acrescentando que o nome do ex-treinador do Santos era o primeiro da sua lista. "Ele era um técnico à altura do Botafogo. Estávamos começando a ter um contato e ele, de forma bem clara, disse que não queria se transferir para o Rio", contou Bebeto. Enquanto isso, o time continua sendo dirigido interinamente por Luiz Matter desde a saída de Levir Culpi.