Leão repete Telê em treino do Tricolor A torcida do São Paulo, que vive sonhando com a chegada de um treinador que se aproxime de Telê Santana, o grande vencedor dos anos 90, adoraria ver os treinos comandados por Leão no Centro de Treinamentos da Barra Funda. Muito do estilo de Telê está ali. Falta pela direita, a favor dos titulares. Ele manda Gabriel bater. Uma, duas, três, até acertar na quarta. Explica onde quer que a bola chegue e explica como o jogador deve bater na bola. Aqui, uma diferença. Leão explica e Telê fazia, ele mesmo. O que é explicável, pois Telê foi ponta-direita e Leão brilhou como goleiro. "Já conhecia o Leão da Seleção Brasileira e não estranhei. Ele gosta das coisas bem feitas e manda a gente sempre repetir. O coletivo durou uma hora, mas a gente nem sentiu", diz Rogério Ceni. O nível das reclamações é alto, como o de Telê. Reclamou de Roger por causa de uma barreira mal formada e foi lá mostrar como queria. E depois pediu que soltasse a bola com mais precisão. A busca da jogada certa e do modo correto de tocar na bola eram constantes no treino deste domingo, como naqueles da década passada, que antecedeu à década perdida. "Já falei que não quero carrinhos, não quero jogada violenta", gritou para Alex, que derrubou Gabriel em uma dividida. Alê parecia Cafu. Recebia gritos e mais gritos do treinador, incentivando-o a carregar a bola em direção ao gol adversário e não se limitar ao desarme. A diferença é que Leão parecia menos ranzinza. Mais incentivava do que exigia, como Telê cansou de fazer com Cafu, exigindo melhores cruzamentos. O capitão da Seleção chegou a se irritar algumas vezes, o que não deve acontecer com Alê. "O Leão faz questão que o jogador melhore os fundamentos. O Telê também era assim. Isso é muito importante", diz Rogério Ceni. Gabriel foi avisado pelo pai - Vladimir, lateral-esquerdo e companheiro de Leão no Corinthians em 1984 - do que iria encontrar. "Ele me disse que o Leão é perfeccionista, um cara que gosta muito de trabalhar. Isso é muito bom para os jogadores." A busca de um posicionamento correto da defesa foi um dos pontos mais importantes do treino de ontem. Em uma das muitas paralisações, gritou para que a bola parasse e que os jogadores não se mexessem. E começou a mostrar o que estava errado. Pelo braço, tirou César Sampaio da frente da zaga e o encaminhou até Renan, do time reserva, que estava com a bola. Recuou Fabão para ter alguém na sobra e foi buscar Fábio Santos, que estava na lateral esquerda, para a zaga. "Você estava perdido na lateral, sem nada para fazer. Agora, não." Nesta segunda-feira, Leão faz novo coletivo e será possível ver se ele jogará com dois ou três zagueiros. Se optar por dois, Lugano deve perder a vaga. Ele, que havia conquistado Cuca, terá de mostrar serviço para o novo técnico, que apostou neste domingo na dupla Fabão e Rodrigo. Leão encerrou o treino quando Fabão levou um "drible da vaca" de Grafite, que fez o gol. Chamou o grupo para explicar que aquele erro não poderia acontecer mais. Para a meia, escalou Vélber, quando todos esperavam Souza. Gritou muito com Vélber, mas errou o nome do jogador. "Vai Válber, tem de ser assim Válber, boa Válber, chuta Válber..." Exatamente como Telê.