Leão: repetir 72 seria maravilhoso O último campeão paulista invicto foi o Palmeiras, em 1972. No gol estava Émerson Leão, com 23 anos e a participação no Mundial de 1970. Hoje, como treinador, ele pode ser novamente campeão invicto, agora dirigindo o São Paulo. Uma coincidência que o agrada, mas não lhe tira o sono. "Não vou fazer disso uma obsessão, mas não posso negar que seria maravilhoso ganhar um campeonato invicto. Seria meu primeiro título paulista como treinador, o que me daria muito orgulho. Este campeonato é muito importante." Para conseguir o título, Leão exige atenção total dos jogadores. A idéia é não perder o foco na competição, não permitir que a vantagem sobre Mogi Mirim e Santos diminua. "O jogo contra a Portuguesa Santista merece todo o nosso respeito. Precisamos ganhar para que essa vantagem que adquirimos até agora continue valendo alguma coisa." Mudança - O time terá mudanças. Leão confirmou que Luizão será o atacante ao lado de Diego Tardelli. "É muito difícil que ele agüente os 90 minutos, mas isso só se vê em campo. O gol motiva o artilheiro. Tomara que ele faça muitos gols, fique mais motivado e continue até o fim." Alex está confirmado na zaga. Fabão e Vélber continuam se recuperando de contusões musculares e não ficam nem no banco de reservas.