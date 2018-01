Leão reprova juniores do São Paulo O técnico Emerson Leão reprovou os garotos do São Paulo que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ninguém passou no teste até agora. Afirmando acompanhar a competição "por cima", o treinador decretou na sexta-feira que não irá aproveitar nenhum atleta da base. Perguntado sobre o motivo de tal recusa, ele foi direto: "porque não há nenhum jogador que pode ser aproveitado. Não vi nenhum e fui informado pelos diretores e pelo próprio treinador que não há atleta pronto para subir". Depois, Leão se enrolou todo para tentar explicar o dito. "Quando Cilinho saiu, os meninos eram mais novos. Ficou, portanto, uma diferença de idade que ainda não foi preenchida." A verdade é que o São Paulo da Copinha não revelou nenhum atleta que mereça atenção especial. O volante Artur e o lateral André, apontados como bons jogadores, ainda não convenceram o técnico de cima. O Tricolorzinho teve ainda dificuldades na primeira fase da disputa. Venceu duas partidas, mas apanhou do Estrela do Norte. Leão, que trabalhou com muitos garotos no Santos, preferiu desta vez deixar os meninos ganhar mais experiência no Morumbi.