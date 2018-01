Leão saca William e inova nas laterais O técnico Leão resolveu mudar o Santos para o jogo deste domingo contra o Atlético-PR, às 16 horas, na Vila Belmiro. Como o lateral-direito Reginaldo Araújo vem sendo muito pressionado pela torcida quando joga em casa, o treinador resolveu dar nova oportunidade a Neném. Na lateral-esquerda, Rubens Cardoso, que substituiria o suspenso Léo, foi vetado pelos médicos por conta de dores lombares. O novato Jaílson vai ocupar a posição. Já no ataque, William perdeu a condição de titular para Fabiano. Leão revelou que sua decisão é decorrente do fato do centroavante não vir jogando bem nas últimas partidas e dos gols perdidos no jogo contra o Cienciano, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana.