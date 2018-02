Leão sai satisfeito de Salvador "O importante é que vencemos fora de casa e continuamos apertando todo mundo", disse o técnico Leão, depois da goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, neste domingo, em Salvador. Com isso, o São Paulo foi a 81 pontos no Campeonato Brasileiro e segue no encalço de Santos (83) e Atlético Paranaense (85). "Jogamos melhor sob pressão", afirmou Grafite. "As próximas partidas servirão para a gente confirmar a nossa vaga para a Copa Libertadores." O forte calor também foi "outro adversário forte" neste domingo, segundo o treinador do São Paulo. Leão ainda elogiou o lateral-esquerdo Fábio Santos, que substituiu Júnior - que nem chegou a embarcar para Salvador. "Fábio Santos tem qualidade para mostrar o que jogou hoje. Com um calor desses, ele ainda fez um gol aos 46 minutos do segundo tempo. O jogador provou que apesar do cansaço estava completamente focado, ligado na partida", afirmou o treinador. Para Leão, não há crise nenhuma em relação aos afastamento de Júnior. "Fui coerente, dei as oportunidades. Prestigiei, depois tirei de campo, voltei a escalar. Fui mostrando para o jogador que ele precisava reagir. Era o que esperava dele", contou o técnico. Leão chegou a elogiar o lateral, que ajudou a seleção brasileira a conquistar o pentacampeonato mundial de futebol na Coréia e no Japão em 2002. "Ele (Júnior) é um excelente atleta, quase perfeito. Voltou a jogar no Brasil recentemente e sabemos que isso não é fácil, é uma readaptação complicada. Talvez depois participando de uma pré-temporada, se relacionando melhor, a coisa seja diferente", explicou. Júnior ficou cerca de sete anos atuando no futebol europeu. "Às vezes, tirando o jogador, apesar de ele não entender direito e reclamar, o técnico acaba auxiliando. Na rodada seguinte ele pode retornar com carga máxima", concluiu o treinador. Os próximos jogos do São Paulo são contra o Flamengo, domingo que vem, dia 12, no Morumbi, e depois fechando a participação no Brasileiro, contra o Goiás, dia 19, domingo seguinte, no Serra Dourada.