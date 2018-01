Leão: Santos precisa ir buscar a vitória O técnico Leão disse hoje que "o Santos respeita todos os perigos", numa referência ao adversário de amanhã, o Guarani, mas avisou: "não tem mais nesta reta de ficar esperando acontecer, temos de criar o momento e a vitória; não podemos esperar". Por isso, vai colocar em campo seu time mais ofensivo e o único desfalque é o volante Alexandre, suspenso, que deverá ser substituído por Daniel. Mas pode haver também uma surpresa: Paulo Almeida, afastado há um mês por contusão, concentrou hoje com o grupo e pode até atuar em uma parte do jogo. "Fico feliz de voltar a concentrar com o grupo, pois na concentração a gente conversa bastante", disse o volante Paulo Almeida, sem saber se jogará ou não. "Estou bem, já não sinto dores, e a escalação quem decide é o professor Leão", comentou, sem esconder a esperança de poder voltar a jogar. O jogador acredita que seu time ainda tem chances de ser o bi-campeão brasileiro, mesmo com os oito pontos de vantagem que o Cruzeiro abriu. "Enquanto tivermos chances, vamos continuar lutando". Paulo Almeida prefere pensar apenas na partida contra o Guarani. "É complicado entrar em campo para vencer uma partida e ficar preocupado com outra. Vamos jogar para vencer porque é mais importante nossa vitória do que um tropeço do Cruzeiro". O zagueiro Alex entende que o jogo de amanhã será difícil: "o Guarani vem crescendo e sempre tivemos dificuldade de ganhar deles, mas necessitamos do resultado e temos que ir para cima em busca dos três pontos". Ataque - Mais uma vez o Santos terá seu ataque completo, agora que William vai se firmando como centroavante titular. "Vou me empenhar o máximo para fazer mais gols", disse ele hoje depois do treino. O atacante considera a cobrança sistemática que vem recebendo por parte do técnico Leão "uma coisa sadia e gostosa". "É bom você ser cobrado assim porque quando faz o gol desabafa e fica mais tranqüilo". Ele comenta que os gols deram a ele não só a artilharia do time no campeonato, mas também a oportunidade de se sentir "bem confortável, o que dá tranqüilidade para poder trabalhar e ajudar o Santos". Leão comentou que pretende ver William na função de "matador". "No clássico contra o São Paulo ele fez isso e foi bem", comentou. Para leão, "o dono da camisa é aquele que entra em campo". William está confirmado como titular no jogo de amanhã, mas quinta-feira deverá voltar a sua rotina, como observou o treinador: "no dia seguinte, ele terá que lutar novamente para adquirir a camisa de titular e desejamos que todos pensem dessa maneira". Com William marcando os gols que têm garantido o segundo lugar para o Santos, Robinho fica mais tranqüilo. Afinal, como atacante tem tido um baixo desempenho em termos de gols. "Em todo jogo entro pensando em fazer gol, mas o importante é que o Santos está sempre vitorioso". Ele confessa que fica incomodado quando não marca e seu time perde. "Aí incomoda mesmo, mas tenho feito bons jogos e sei que os gols vão sair naturalmente". Ele está chegando mais perto e tem acertado repetidas vezes a trave. "Não tenho tido muita sorte", comentou.