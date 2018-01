Leão satisfeito com a convocação de Elano O técnico Emerson Leão ficou satisfeito com a convocação do meia Elano para a seleção brasileira. ?É um garoto que vem se dedicando há um ano e meio de forma intensa e mereceu a convocação pelo seu próprio esforço", disse o treinador, que sempre destaca a eficiência tática e a versatilidade do atleta. ?Nós temos que elogiar a conduta do Elano em relação ao Santos, o que fez com que ele aparecesse, e nós estamos satisfeitos com isso." Com a convocação de Elano, Leão tem mais um desfalque para armar o time para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. ?Lógico que isso nos dá um novo problema entre aspas, pois vamos perder três excelentes jogadores", mais Robinho, que está no departamento médico para se curar de uma gripe.