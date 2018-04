Leão se apresenta ao São Paulo às 12h Agora é oficial. O técnico Leão se apresenta como o novo treinador do São Paulo às 12 horas desta sexta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda, zona oeste da capital. Segundo a assessoria de imprensa do clube paulista, ele concede entrevista coletiva ao lado de Pedro Santilli, seu inseparável amigo e treinador de goleiros. Conforme a Agência Estado noticiou na noite de quinta-feira, o maior problema da diretoria em relação a Leão era o alto índice de rejeição que ele tinha no Morumbi. Mas isso foi contornado numa reunião entre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, o diretor de futebol Juvenal Juvêncio e o vice-presidente de planejamento João Paulo de Jesus Lopes.