Leão se defende e é absolvido no STJD O técnico Émerson Leão, que estava ameaçado de ser suspenso de 120 a 720 dias, por ter saído da área técnica do Morumbi, durante partida do São Paulo contra o Figueirense, em Florianópolis, no último dia 30 (1 a 0 para time catarinense), foi absolvido hoje pelos membros da 4ª Comissão Disciplinar da CBF. Leão esteve na audiência e fez questão de participar da sua defesa.