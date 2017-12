Leão se desliga formalmente da CBF O ex-técnico da seleção brasileira Emerson Leão, esteve hoje pela manhã na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, para formalizar seu desligamento da entidade. O treinador tinha vínculo empregatício tradicional com a CBF, inclusive com carteira de trabalho assinada, uma modalidade pouco comum na relação dos técnicos com os clubes de futebol no Brasil. Leão chegou à sede da CBF por volta das 10h30 e permaneceu ali até pouco antes do meio-dia. Deixou o prédio sem falar com os jornalistas. Ao ser perceber a aproximação dos repórteres, Leão escapou. ?Eu tô fora. Eu só vou falar em entrevista coletiva?, afirmou ele, que não disse para quando está pretendendo marcar a entrevista. O treinador contou apenas que estava viajando para São Paulo. Leão foi demitido do cargo logo depois da participação do Brasil na Copa das Confederações, encerrada na primeira quinzena deste mês, onde ficou em quarto lugar - atrás da França, Japão e Austrália.