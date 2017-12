Leão se irrita e ataca a CBF A decisão da CBF de mandar o clássico do Palmeiras contra o São Paulo, dia 13 de novembro, para o Pacaembu, deixou o técnico Emerson Leão muito irritado. O treinador queria jogar no Parque Antárctica não apenas este, mas todos os clássicos contra os paulistas. ?Precisamos formar uma geração de vencedores (atuando em casa) e como eu vou conseguir isso??, perguntou o técnico. ?O Palmeiras gasta com reformas, faz vestiários grandes e confortáveis, novas arquibancadas, nova iluminação e a gente tem que jogar em Niterói?, acrescentou ele. Leão não aceita a tese de que a partida foi marcada para o Pacaembu por medida de segurança. ?No Recife fizeram dois jogos (da Série B) na mesmo horário, e não aconteceu nada?. Para Leão, a atitude da CBF, ?no mínimo, é estranha?. O treinador garaniu ainda que não vai levar o time para jogar no Interior de Sâo Paulo. ?Não vou castigar o torcedor que sempre nos apoiou?, disse. O Palmeiras enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (20h30) no Palestra Itália, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é considerado decisivo para as pretensões do time. Só uma vitória mantém o time na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Palmeiras é quinto colocado no Brasileiro, com 58 pontos ganhos.