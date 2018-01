Leão se preocupa com o time. Não Tevez A grande preocupação do técnico Emerson Leão quando o assunto é Corinthians, não limita-se a este ou aquele jogador. A ordem é outra: "Não podemos flutuar, temos de ter os pés no chão, descalço ou no chinelo." O treinador quer concentração e atenção em todos os setores do campo e pede marcação desde os seus atacantes. "Não vejo necessidade de se fazer marcação individual no clássico, isso é utilizado somente contra jogadores diferenciados, contra superstars", afirma, descartando acompanhar determinado rival. Em especial, o argentino Tevez, jogador mais badalado do Corinthians. "O Tevez não está acima da média. Se fosse o Robinho...", pondera, antes de rasgar elogios ao camisa 7 santista. "Hoje está muito difícil parar o Robinho. Só caubói conseguiria, laçando-o. Ele jogaria no meu time, na minha seleção." E o argentino? "O Tevez não falo, pois nunca o treinei. Só digo que está sofrendo dificuldades de adaptação no Brasil, pois vem de um futebol completamente diferente."