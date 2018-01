Leão se prepara para ficar sem Gamarra O técnico Emerson Leão chamou o zagueiro Gamarra num canto, no treino desta terça-feira, para conversar. Queria saber se o paraguaio poderia atuar em pelo menos uma das duas partidas que o Palmeiras terá depois de domingo, contra o Vasco, no Rio. Mas, convocado para a seleção paraguaia, Gamarra deve mesmo desfalcar o Palmeiras nos jogos contra Paysandu (dia 5 de outubro) e Botafogo (dia 8). Essas partidas coincidem com compromissos do Paraguai pelas Eliminatórias da Copa: Venezuela (dia 8) e Colômbia (dia 12). Gamarra não quis dar entrevistas nesta terça-feira, mas sexta ele já havia dito que ?infelizmente? desfalcaria o time do Palmeiras por causa da seleção de seu país. ?É errado. O campeonato (Brasileiro) deveria parar por causa das Eliminatórias?, disse na ocasião o zagueiro, que só deve voltar para o jogo contra o Corinthians, no dia 16. Agora, Leão busca no elenco um zagueiro para substituir Gamarra. Leonardo, Leonardo Silva e Gláuber são os candidatos.