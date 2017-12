Leão será advertido pela Fifa A Fifa vai fazer uma advertência dupla à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Emerson Leão pela atitude do treinador, ao final do jogo com o Canadá, neste sábado, em Kashima. Ele recusou-se a dar entrevista, em campo, para a emissora de TV que detém o direito de transmissão da Copa das Confederações. Por determinação da Fifa, Leão seria obrigado a falar por um minuto e meio. No relatório da partida, o representante da entidade na competição, Michael Johnson, vai detalhar a infração. "Vou primeiro comunicar a ocorrência ao chefe da delegação brasileira no Japão, Antonio Lopes", explicou o representante. Para Michael Johnson, o melhor seria que o problema não ganhasse dimensão. "Você pega mais moscas com mel do que com vinagre", disse. Em duas semanas no Japão, é a segunda vez que Leão causa transtornos à CBF. Antes, calçara um tênis Adidas durante treino da seleção, em Tóquio, ferindo cláusula do contrato da Confederação com sua patrocinadora, a Nike. A empresa formalizou seu protesto ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Leão estava muito irritado com o empate e também virou as costas para as poucas emissoras de rádio do Brasil que estão no Japão para acompanhar a seleção brasileira. Ele foi reticente, pouco depois, na entrevista coletiva e surpreendeu mais uma vez ao dizer que gostou muito da atuação do volante Leomar, o novo capitão da seleção. Disse não ter ouvido a manifestação dos torcedores, que o chamaram de "burro" e pediram Vampeta no time. "Não ouvi mesmo, também não ouvi no jogo passado ninguém me chamar de gênio." O treinador salientou que o Brasil perdeu várias oportunidades e poderia ter feito pelo menos dois ou três gols. Elogiou o goleiro Forrest, do Canadá, e destacou a aplicação tática do adversário. "Não foi o resultado que pretendíamos." Se a seleção conseguir a classificação, vai disputar a semifinal na Coréia do Sul, para onde deve seguir na manhã de terça-feira. O atacante Anderson deixou o estádio com dores musculares e pode desfalcar o time contra o Japão, na segunda-feira.