Leão sonha com Anderson Lima em 2005 Ânderson Lima, lateral-direito do São Caetano, é um dos jogadores que interessam ao São Paulo para o ano que vem. Leão não pediu sua contratação - ainda não pediu nenhum jogador - mas já o elogiou bastante aos diretores. Ele foi técnico de Ânderson no Santos em 98, no Grêmio em 2001 e em sua breve passagem pela Seleção Brasileira, em 2001. O aproveitamento ruim do São Paulo em bolas paradas sempre é citado por Leão como algo a ser corrigido rapidamente. E o São Caetano, de Ânderson, é o exemplo a ser seguido. No Campeonato Paulista, o São Caetano eliminou o São Paulo com dois gols de cabeça de Fabrício Carvalho, completando dois escanteios cobrados por Ânderson Lima. Ele tem contrato com o São Caetano até 31 de dezembro de 2006 e esse é o maior complicador para sua vinda. A boa fase de Cicinho não é empecilho. Leão prefere Ânderson. E, além do mais, o contrato de Gabriel, lateral reserva, que termina em 3 de janeiro de 2005, só será renovado com uma substancial queda de valores. Atualmente, ganha R$ 86 mil mensais. O São Paulo busca dois atacantes, um meia e um volante com boa saída de bola. Nomes como os de Petkovic, Fernandão e Luizão são os preferidos. Mas, caso peçam muito, darão lugar a Christian (Paraná), Josué (Goiás) e outros. Para o jogo contra o Botafogo, domingo, às 18h, no Morumbi, César Sampaio está escalado em lugar de Renan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Edcarlos, que tem agradado a Leão por sua seriedade, deve substituir Rodrigo, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E Vélber, que fez um bom treino, pode substituir Nildo, como companheiro de Grafite no ataque. Alê, com dores no músculo adutor da coxa direita, é dúvida. José Ramalho pode entrar em seu lugar. Nesta sexta-feira, o São Paulo inaugurou um campo de grama sintética no setor social do clube, para uso dos sócios. Os jogadores foram deslocados até lá para darem alguns chutes a gol. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa diz que o time poderá fazer alguns treinamentos lá para adaptar-se a jogos na altitude, em que a bola corre mais. Mais atenção - O estilo Leão de cobranças ficou evidente no segundo tempo do coletivo desta sexta-feira. Vélber, que havia feito um bom primeiro tempo entre os reservas, estava no time titular e foi cobrar um escanteio. Leão, muito educadamente, explicou o que queria. "Não se preocupe em colocar a bola na cabeça dos nossos jogadores. Sua única responsabilidade é fazer com que a bola chegue na área em boa altura. Certo?" Vélber ajeitou a bola, olhou para a área, tomou impulso e cobrou o escanteio. A bola não subiu e, à meia altura, chegou à área, onde foi facilmente rebatida. "Vélber, você tinha apenas uma responsabilidade e errou", disse Leão, com voz um pouco mais alta. "Falo alto para que todos os jogadores escutem e vejam o que está errado", explica. Mais alguns minutos e a cena se repetiu, agora do lado esquerdo do ataque. Leão explicou novamente, dizendo que não queria a bola no primeiro pau. E foi lá que ela chegou. Uma e duas vezes. O técnico nada disse. Apenas balançou a cabeça.