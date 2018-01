Leão sugere fim das eliminatórias O técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, mostrou nesta sexta-feira toda a sua preocupação com relação à campanha irregular do Brasil nas Eliminatórias. No que seria uma "virada de mesa" sem precedentes na história do futebol, ele sugeriu a extinção das eliminatórias para as principais seleções nacionais nas Copas do Mundo posteriores à de 2002 . "Deveria ser criado um pelotão de elite que reuniria 15 ou 16 seleções já classificadas, sem que elas participassem das eliminatórias", disse o treinador. Ele criticou o atual modelo de disputa, que dura cerca de dois anos. "Não há como se fazer uma competição eliminatória com esta duração", ressaltou. O técnico esteve no Centro de Treinamento do São Paulo para observar a preparação da equipe para o jogo deste sábado contra o União Barbarense, ao qual ele também estará presente. Leão adiantou que irá fazer uma verdadeira peregrinação pelos clubes como uma forma de ele superar os problemas de calendário. "É muito difícil preparar uma equipe que se reúne na segunda-feira, treina na terça e joga na quarta. E ninguém melhor do que o técnico de clube para falar sobre os jogadores com os quais trabalha." O técnico adiantou que fará muitas mudanças na lista de convocados para a partida contra o Peru, no dia 25. Ele deixou claro que, para este jogo, dará prioridade aos jogadores que atuam no Brasil. "Às vezes, não convocar um jogador pode ser benéfico para ele. Há vários atletas que estão no limite físico, em fim de temporada na Europa", observou. Apesar das dificuldades, ele não deixou o otimismo de lado. "O time ideal eu pretendo ter em mãos na Copa do Mundo", observou. Leão retornou na semana passada de uma viagem à Europa, onde conversou com os treinadores mais experientes do continente. Para ele, o futebol brasileiro não perdeu prestígio internacional, apesar da última derrota para a frágil seleção equatoriana, por 1 a 0. "Eles admiram nosso futebol e não entendem como a seleção tem tão pouco tempo de treinamento", afirmou. O técnico admitiu, no entanto, que as mudanças precisam ser feitas com urgência. "Não podemos mais atuar da mesma maneira do que contra a Colômbia, México e Equador. O futebol brasileiro é que deve voltar a impor respeito", declarou. O treinador defendeu a escolha da estância Santa Filomena, em Jarinu, pertencente a uma amigo seu, como concentração da equipe para a próxima partida. "Lá há tranqüilidade, ar puro e liberdade para os treinamentos. Trata-se melhor local para este tipo de preparação em São Paulo", completou.