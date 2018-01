Leão também critica critérios do STJD Engrossando o coro do técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, que na semana passada criticou as decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em conceder os pontos das partidas aos adversários dos times que escalaram jogadores em situação irregular, o treinador do Santos, Emerson Leão, confessou nesta terça-feira sua grande decepção com os recentes casos envolvendo Internacional, Ponte Preta e Juventude. "Com essas alterações na tabela, os pontos não estão sendo conquistados dentro de campo", disse ele, alertando para o perigo que isso representa para o final da competição, na medida em que causa prejuízos a terceiros. "Vai dar muita confusão se esses pontos faltarem para um time ser campeão ou se livrar do rebaixamento", disse o treinador santista. E completou: "Estou avisando bem no começo". Leão defende uma punição rigorosa para o clube que escala um jogar que não teve sua situação regularizada, como uma pesada multa, uma suspensão no campeonato seguinte ou outra qualquer. "Quem errou tem de ser punido". O que ele não concorda é que os pontos da partida sejam dados aos adversários. "Não podemos aceitar o futebol sendo vencido em tribunais, temos de aceitar os vencedores dentro de campo". Se o Santos precisar desses pontos, Leão entende que deve "correr atrás, que é um direito dele". E acha que assim será também com os outros clubes.