Leão tem dúvida para definir o time O São Paulo sabe que corre riscos na tarde deste sábado, no Morumbi. Com rendimento de 100% - 11 jogos e 11 vitórias - em seu estádio, o líder enfrenta um duro teste contra o Marília, quinto colocado no Paulista. O adversário está invicto há sete partidas e tem Frontini, com 10 gols, como artilheiro do campeonato, ao lado de Diego Tardelli, Robinho e Finazzi. Uma vitória neste sábado garante ao São Paulo o primeiro troféu do ano. É a Taça dos Invictos, promoção da Federação Paulista de Futebol. O clube que vencer a competição em três vezes consecutivas ou cinco alternadas fica com a taça em definitivo. É uma conquista que não arranca suspiros de Leão. "Quero ganhar a outra, a importante. Essa aí eu já ganhei quando era técnico do Palmeiras e nem coloquei no meu currículo." Leão exigiu que todos os jogadores do elenco se concentrassem para o jogo deste sábado. "Nossa união será cada vez maior para buscar esse título paulista. Os jogadores que estão machucados e não puderem se concentrar vão para o vestiário ouvir a preleção. Agora, é a hora final", justificou. O respeito com o Marília é muito grande. Tanto que Leão resolveu fazer mistério em relação ao time que entrará em campo. Não sabe quem será o substituto de Lugano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Pode ser o Edcarlos ou o Alex. E também não sei se mantenho três volantes ou escalo um meia a mais", explicou. Se Leão escalar um meia - e Marco Antonio aparece com mais chances do que Souza e Vélber -, o volante Alê vai para o banco de reservas. Essa é a opção natural para um time que joga em casa e precisa vencer. A dúvida fica por conta da fragilidade que a defesa vem mostrando desde a saída de Rodrigo, vendido para o futebol da Ucrânia. Apesar das dúvidas, Renan está escalado. Ele novamente fará um papel duplo, atuando como terceiro zagueiro ou como volante, permitindo que Mineiro apóie mais e fazendo o papel que geralmente cabe a Josué - que ainda não se recuperou de uma lesão muscular.