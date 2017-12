Leão tem dúvidas na escalação do Santos O Santos treina na manhã deste sábado, quando o técnico Emerson Leão vai definir o time que enfrentará o Santo André no domingo - a quinta partida do time na primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico vai testar Robinho, que passou a semana fazendo fisioterapia para eliminar as dores musculares, e decidirá como vai montar a equipe sem Elano, que se contundiu na partida contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores da América, na quinta-feira. No meio de tantas incertezas, há um fato confirmado: o goleiro Mauro está relacionado para essa partida. "Não sei ainda se serei o titular ou ficarei no banco", comentou o jogador, satisfeito também com o elogio que recebeu esta semana do técnico Leão. Quando anunciou que Doni seria o goleiro na partida na Bolívia, comentou que Mauro tem feito um bom trabalho e que terá também sua chance. "É um setor em que temos tranqüilidade", disse o exigente treinador, que conhece bem os segredos da profissão por ter sido um dos melhores goleiros do país. Mauro foi contratado logo que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele defendia o Marília e Leão gostou de seu trabalho, sugerindo a contratação, que acabou ocorrendo. No começo, ele chegou a se sentir mal nos treinos, mas agora está acostumado. "Foram dias de calor muito forte e logo na minha chegada", comentou, destacando a diferença do calor santista com o de Marília. "Aqui é muito abafado". Ele já pegou o ritmo do treino ministrado por Pedrinho Santilli e comentou. "Está tudo bem, é um trabalho cadenciado porque a maratona de um atleta não é fácil". ELANO - Elano é desfalque certo do Santos para o jogo de domingo. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, o mesmo lugar afetado por contusão no tempo em que ele esteve na seleção sub-23. O médico Jorge Merouço, que acompanhou o Santos na Bolívia, iniciou o tratamento do jogador ainda na noite de quinta-feira. "O local já estava bem desgastado em conseqüência da lesão anterior durante o pré-olímpico e, por isso, ele não poderá jogar contra o Santo André", comentou Merouço. Elano vai aproveitar a folga no meio-de-semana para intensificar o tratamento e retornar ao time na partida contra o União São João, dia 15. "Outros jogadores se beneficiarão com essa folga, principalmente os que estavam no Pré-Olímpico. DÚVIDAS - Leão definirá neste sábado o substituto de Elano. Ele tem várias alternativas, como manter Claiton e Paulo Almeida como dupla de volantes e colocar Renato mais avançado, mas pode armar a equipe de forma mais ofensiva, com Claiton ou Paulo Almeida e Renato na marcação do meio-de-campo e Basílio, Robgol e Robinho, se for liberado, na frente. Leão vai definir neste sábado, se pedirá ou não uma punição ao meia Diego, que ficou irritado ao ser substituído pelo volante Preto Casagrande, na partida contra o Jorge Wiltersman. O meia deixou o gramado reclamando e chegou a chutar a grama num sinal de contrariedade.