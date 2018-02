Leão: "Temos de sair da mesmice" Emerson Leão prepara uma reformulação no Palmeiras para 2006. Contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, o técnico dará uma amostra do projeto. Jogadores como Fabiano, Pedrinho, Diego Souza e André Cunha, que tiveram sucessivas oportunidades, só deverão voltar a vestir a camisa palmeirense em caso de urgência. ?Não temos lista de dispensa, mas é lógico que teremos algumas alterações, como em todos os clubes?, explicou Leão. ?Temos de sair da mesmice. O alerta foi dado e eles seguiram não rendendo. Chegou a hora de dar oportunidade para aqueles que se esforçaram nos treinos?, disse o treinador, que estava ?louco? para dar nova chance a Cristian - o meia não joga desde 11 de setembro. ?Não quero que ele faça mais do que faz nos treinos.? Até Marcinho, o artilheiro do time no Brasileiro, com 17 gols, corre o perigo de sair do time. ?Ele também está sendo observado?, avisou Leão, que não poupou nem o paraguaio Gamarra. ?Acho que ele poderia cometer algumas faltas. Gosto mais do zagueiro que chega junto.?