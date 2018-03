Leão tenta levantar moral de Robinho O técnico Leão já avisou: ?será um jogo de Robinho e mais 10?. O treinador tratou ontem de levantar o astral do craque santista, que não vem atravessando uma boa fase e começa a receber críticas. ?Tenho certeza que a torcida vai apoiá-lo, e mais do que isso, compreender que ele está numa fase de aprendizado.? Leão entende que Robinho está se tornando um adulto muito rapidamente, tendo chegado à Seleção principal sem passar pelas de baixo. ?E isso mexe com a cabeça?. E concluiu: ?Essa maravilha chamada Robinho tem que ser preservada e tem que ser apoiada.?