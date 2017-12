Leão terá time completo nesta quinta Com o retorno dos jogadores que serviram a seleção brasileira, o técnico Leão poderá contar amanhã à tarde com seu grupo completo de atletas, iniciando para valer os treinamentos visando a partida de domingo contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Para esse jogo, não poderá contar com os zagueiros André Luís e Pereira, suspensos, sobrando uma nova oportunidade para Narciso começar jogando. No campo político, as coisas estão complicadas. O juiz da 2ª vara Cível de Santos, Ramon Mateo Júnior, que na semana passada havia anulado os efeitos do edital que convocava as eleições do clube para o dia 6 de dezembro, fez nova manifestação sobre o caso, esclarecendo que, diante da tutela antecipada que concedeu, o presidente Marcelo Teixeira não poderá se candidatar a uma nova reeleição. Mais: determinou que nova eleição seja marcada, obedecendo as disposições do estatuto antigo, uma vez que declarou ilegal a modificação estatutária aprovada pelos conselheiros, quando a alteração deveria ter ocorrido em assembléia geral dos sócios. O diretor jurídico do Santos, Mário Mello, mostrava tranqüilidade hoje. "Vamos aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça sobre nosso recurso para suspender os efeitos da tutela antecipada concedida em primeira instância, que pode ocorrer ainda amanhã. Ele confia na suspensão dos efeitos da decisão do juiz Ramon Mateo Júnior e informou que, conseguindo isso, a eleição do dia 6 estará mantida. Leão - Os jogadores do Santos iniciam os treinamentos nesta quinta-feira pela manhã no CT Rei Pelé, quando os atletas que serviram a seleção sub-23 se apresentarão. À tarde, é esperada a chegada de Diego, Renato e Elano, que estavam na seleção principal. Com o time completo, Leão começará a definir o esquema para o jogo de domingo contra o Fluminense, em que só uma vitória interessa aos santistas, pois esta é a condição para continuarem a ter chances de conseguir o bicampeonato. "O Santos vai jogar como sempre, pela vitória, mesmo porque um empate já não nos interessa", comentou o treinador, que já definiu a entrada de Narciso na zaga, ao lado de Alex.