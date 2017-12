Leão testa Renato no lugar de Robinho Robinho vai cumprir suspensão automática e é um desfalque sério para o ataque santista no jogo contra o Goiás, domingo. Como o time não pode perder mais no campeonato, tem que ser ofensivo e esse é o quebra-cabeças colocado para o técnico Leão. Hoje, ele promoveu um coletivo com as duas alterações obrigatórias - Paulo Almeida também está suspenso - e não gostou muito do resultado, deixando a escalação indefinida. Primeiro, ele escalou os volantes Alexandre e Daniel e avançou Renato para formar o ataque com Fabiano. Ficou insatisfeito e tirou Alexandre, devolveu a Renato sua função de origem e colocou o meia Jerri no meio. Em qualquer dos esquemas, pretende manter a ofensividade, principal característica de seu time. Quando Renato atuou como atacante no coletivo, marcou dois gols. "Empurrei para frente o Diego e o Renato, que fez os dois gols, mas tomamos também por brincadeira individual, coisa que não deveria existir". Leão explicou que não haverá um atacante fixo. "A obrigação é de, sempre, ter no mínimo três homens na direção do gol, que é o Elano, o Fabiano e o Diego". Além dessa dúvida, Leão tem outra: quem será o goleiro no jogo de domingo. Fábio Costa voltou aos treinos, recuperado de contusão, mas o treinador acha que ele está um pouco gordo, dois quilos acima de seu peso normal e vai esperar até sábado para decidir de promove sua volta ou mantém Júlio Sérgio no gol. "Até o final de semana vamos observar o Fábio, que está com vontade, tem a preocupação e isso é importante porque mostra que ele está querendo jogar; temos alguns dias antes da partida e existe a possibilidade dele jogar sim". Hoje foi o aniversário do goleiro, que foi perseguido pelos companheiros até o departamento médico, onde recebeu a chuva de ovos e farinha de trigo. Depois, comentou sua situação, fugindo da polêmica: "Foi um comentário normal do Leão e todos ficam procurando chifres na cabeça de cavalo, querem polemizar uma coisa que nada tem a ver". Fábio Costa ressaltou que, como treinador da equipe, Leão tem o direito de cobrar que os jogadores estejam 100% para que possa utilizá-los. "É uma cobrança que não ocorre só em relação a mim e eu encarei com uma observação de uma pessoa mais experiente, que quer me ver crescer como profissional e não como algo que deprecie meu valor".