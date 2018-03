Leão: teste no treino e time do Santos segue indefinido

O treino da manhã desta quarta-feira do Santos no CT Rei Pelé só serviu para aumentar as dúvidas do torcedores, do adversário e dos jornalistas sobre o time titular que enfrentará o América do México, na quinta às 21h50 na Vila Belmiro, na volta do confronto pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, onde o time precisa ganhar por três gols de diferença para garantir a classificação. Veja também: Leão está preocupado com arbitragem na Libertadores Assim que todos estavam em campo, Leão montou o seguinte time: Fábio Costa; Adriano, Fabão, Betão e Kleber; Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto, Wesley e Trípodi; Lima e Kleber Pereira. Um time com mudanças significativas, já que o argentino Trípodi seria improvisado como meio-campista (é atacante) e Betão voltaria à zaga. Quinze minutos depois de começar o coletivo, o técnico parou tudo e foi avisar aos jornalistas: não considerem que este é o time que jogará. "Foi um treino para 15 minutos de observação. O Tabata pode jogar, o Molina também, assim como Domingos. Não gastem papel com o time errado. Tem muita gente vendo o treino", explicou, em um breve comunicado. A mudança mais chamativa seria a saída de Molina, que não tem agradado nos últimos jogos, mas que poucos consideram viável pelo estilo de seu substituto, que seria Trípodi. Leão avisou que ainda vai ter uma conversa com o colombiano, que costuma jogar bem na Vila. Trípodi é da posição. Muda apenas a zaga que é o necessário. OPÇÕES DA ZAGA As alternativas para o time se restringem a dois setores. Além do meio-campo, a dupla de zaga é dúvida. Domingos e Betão disputam a posição e a chance do segundo é maior. O zagueiro Marcelo desfalca o time por estar se recuperando de contusão (teve um estiramento no músculo da coxa da direita) e não treinou nessa semana. "Não posso perder jogador lá na frente", justifica o técnico, reconhecendo que deve poupá-lo. Logo após os 15 minutos de coletivo, Leão e sua comissão técnica passaram a treinar cruzamentos e finalizações. A expectativa é de casa cheia nesta quinta-feira, mas até esta quarta, dos 14 mil ingressos colocados à venda, pouco mais da metade foi vendido.