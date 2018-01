Leão tira a pressão sobre Diego Souza O reencontro de Diego Souza com o Palestra Itália, sábado, no jogo contra o Cruzeiro, preocupa o técnico Emerson Leão. ?Esqueçam as coisas negativas. Não podemos pensar no que passou?, disse o treinador, referindo-se aos problemas disciplinares que o jogador teve durante o Campeonato Paulista, quando o Palmeiras era dirigido por Estevam Soares. Leão quer evitar que o meia de 20 anos sofra pressão antes do jogo começar. ?A torcida precisa ter confiança nele para que ele tenha confiança para jogar o seu melhor futebol?, disse Leão, que descartou a possibilidade de escalar Marcos. O goleiro participou do coletivo nesta quarta-feira, mas só deve voltar ao time após seqüência de treinos. O mais provável é que jogue dia 25, contra o Goiás.