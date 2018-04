Leão tira Dagoberto e Piris e escala Fernandinho e Jean

SÃO PAULO - Emerson Leão comandou na manhã desta quarta-feira um coletivo visando o clássico que o São Paulo fará contra o Santos, no próximo domingo, em Mogi Mirim, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico sacou o lateral-direito Piris e o atacante Dagoberto do time titular e promoveu as entradas de Jean e Fernandinho.

Na última terça, o comandante já havia dado sinais de que barraria Dagoberto. O atacante já assinou um pré-contrato com o Internacional, que espera poder anunciar a contratação do jogador após o término da competição nacional, e vem sendo acusado por torcedores de não se empenhar em campo por já vislumbrar o seu futuro em outra equipe. Na última segunda-feira, inclusive, dirigentes do clube gaúcho estiveram em São Paulo para negociar a liberação do atleta, que inicialmente só iria para o Inter depois da disputa do próximo Paulistão.

Fora do time titular, Dagoberto realizou apenas um trabalho à parte em um dos campos do CT da Barra Funda na manhã desta quarta. Até por isso, crescem as chances de o atleta fazer uma possível despedida no próximo domingo iniciando o clássico com o Santos no banco de reservas.

Já Piris acabou perdendo o seu lugar no time titular depois de não ter agradado a Leão na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último domingo, no Pacaembu. Na ocasião, ele chegou a perder uma ótima chance de gol durante o confronto.

Outras novidades na equipe titular do São Paulo em relação ao time que enfrentou os palmeirenses foram as voltas do meia Lucas e do zagueiro Xandão, que cumpriram suspensão. O primeiro deles formou dupla com Cícero no meio-campo, enquanto o segundo retornou na vaga que foi ocupada por João Filipe no último domingo.

Desta forma, o São Paulo contou com a seguinte formação titular no treino desta quarta-feira: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Juan; Wellington, Denilson, Cícero e Lucas; Fernandinho e Luís Fabiano. O meia Rivaldo, expulso contra o Palmeiras, ficou fora de uma parte da atividade e depois treinou entre os reservas.