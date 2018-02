Leão torce para 'perder' recorde para Jailson: 'Que tenha sucesso'

O ex-goleiro do Palmeiras, Emerson Leão, diz não se importar em ter dois recordes no clube ameaçados. As duas maiores sequências invictas de um jogador do gol pertencem a ele, que disse ao Estado nesta segunda-feira torcer para o atual dono da posição, Jailson, manter a boa fase e superar as marcas atuais.

Leão tem as duas maiores séries de invencibilidade de um goleiro alviverde. A maior delas é de 42 jogos, construída entre 05/12/1971 e 07/09/1972. A segunda, é de 34 compromissos, entre 04/04/1973 e 18/11/1973. No último domingo, no empate com a Ponte Preta, em Campinas, Jailson chegou a 29 partidas e igualou a série de Velloso em 1996.

"Eu torço para que Jailson permaneça no lugar que está e que tenha o sucesso esperado", disse Leão. A última derrota do atual goleiro foi em setembro de 2016, diante do Grêmio, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Desde então, Jailson não perdeu mais quando jogou pelo Palmeiras. "Melhor nem falarmos muito sobre isso, se não vai dar azar para o Palmeiras", disse Leão.

O ex-jogador afirma não se lembrar com detalhes das duas séries invictas, pois disse que na época isso fazia pouco sentido. "A marca não foi só minha, foi da equipe. Nós festejávamos títulos naquelas ocasiões, e não individualidades", afirmou. Em 1972, a maior série invicta de Leão acabou diante do Coritiba, na derrota por 1 a 0 no Couto Pereira, e no ano seguinte, o algoz foi o São Paulo, que ganhou o clássico no Morumbi por 2 a 1.

Leão aposta na continuidade das boas atuações de Jailson. "Eu diria que ele chegou na hora certa, no momento certo e se encontro. Ele cresceu junto com o time. Isso é importante, porque ele se identificou com o lugar que ocupa. isso traz confiança e o goleiro que tem isso, vai longe", disse o ex-goleiro, que com o Palmeiras ganhou nove títulos.

Para se igualar a segunda maior série da história, de 34 jogos invicto, Jailson precisa terminar a primeira fase do Campeonato Paulista sem perder, além de o time não ser derrotado na estreia na Copa Libertadores, fora de casa, contra um adversário ainda indefinido. Os adversários pelo Estadual serão Corinthians, São Caetano, São Paulo e Ituano.