Leão trabalha para motivar jogadores O Santos já voltou ao País, depois de ter sido derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors, quarta-feira, em Buenos Aires, na primeira partida da final da Libertadores. No desembarque da delegação, no começo da noite, em São Paulo, o técnico Emerson Leão lamentou os inúmeros erros da equipe na Bombonera. "O time todo cometeu vários erros, que não podem ser repetidos na próxima quarta-feira", disse Leão, sem querer crucificar um jogador específico. O trabalho dele, nesse momento, tem sido o de motivar o grupo a acreditar na vitória e na conquista do título. O treinador revelou que, logo após o jogo, ele aproveitou o jantar do time para conversar com os atletas e dizer o Santos mereceu a vitória, faltou sorte. "Falei para eles que não podiam se sentir inferiorizados, porque fizemos uma grande partida e merecemos, muito mais que eles, a vitória." Para Leão, o jogo de quarta-feira mostrou que o Boca Juniors pode ser vencido na volta, no Morumbi. "Prova disso é que eles fizeram 1 a 0 e recuaram. Começaram a fazer cera porque sabiam que não estavam dominando o jogo. O Santos, sem dúvida nenhuma, estava melhor." Em relação ao jogo do Santos contra o Bahia, sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que deve poupar alguns titulares. Mas Leão contou que ainda vai pensar melhor sobre o assunto para decidir quem não joga.