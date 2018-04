Leão troca espetáculo por vaga em casa O confronto entre São Paulo e São Caetano, nesta quarta-feira, às 21h50, no Morumbi, tem tudo para ser um jogo com poucos atrativos. Mesmo em se tratando de um mata-mata, pois apenas o vencedor prosseguirá na Copa Sul-Americana, o perfil das duas equipes sugere outra partida de muita marcação e pouca técnica, exatamente como foi a primeira, em São Caetano, quando houve empate por 1 a 1. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, sem prorrogação. O próprio Leão admite que o regulamento da competição (eliminatória) atrapalha o espetáculo. A maioria das equipes privilegiam a marcação e boa parte dos jogos perdem a qualidade. O técnico também reconhece que atualmente, no futebol brasileiro, as estrelas saem muito mais jovens para a Europa, o que atrapalha ainda mais o nível técnico doméstico. "Se você entende que o regulamento atrapalha o espetáculo, é isso que se tem de fazer (privilegiar a marcação)", admite o técnico são-paulino. Apesar da triste constatação, Leão tem se esforçado para melhorar a qualidade técnica de sua equipe. Já que não é possível abrir mão da forte marcação, o técnico tem incentivado a individualidade de seus jogadores mais criativos. "Aceito até uma dose de irresponsabilidade", acrescenta o treinador. "Prefiro que meu atacante erre mas arrisque o gol, como fez o Danilo contra o Corinthians", diz. Com base nessa idéia, Leão fará algumas mudanças no posicionamento de alguns jogadores para melhorar o poder do ataque são-paulino. Sem uma referência na área desde a saída de Luís Fabiano, o técnico decidiu mexer no posicionamento de dois jogadores. Danilo, por exemplo, deve funcionar quase como um terceiro atacante, aproveitando sua habilidade e o bom chute. O meia ficou satisfeito com a decisão do chefe. "Prefiro jogar mais adiantado. Fiz isso no segundo tempo do jogo com o Corinthians e o resultado foi bom. No primeiro tempo, jogando atrás, não tive nenhuma chance de gol. No segundo, mais adiantado, tive quatro. Só faltou a bola entrar". Outra mudança envolve o velocista Grafite. O atacante aceitou o desafio e vai atuar como se fosse um especialista na área, tipo Luís Fabiano. Leão deixou claro para o time que quer pelo menos dois jogadores na área adversária quando a bola vier da linha de fundo. Além de Grafite, Diego Tardelli também será presença constante na área. Para convencer Grafite a atuar como atacante, Leão foi buscar exemplos em Hollywood. "Coadjuvante também ganha Oscar. E muitos coadjuvantes se tornaram estrelas". O técnico ainda concluiu, dizendo que ´alimento o ego por aí". A tática deu resultado. Na segunda-feira, Grafite disse que assumiria a posição de artilheiro. "Vou tentar suprir a ausência de Luís Fabiano na área. Mesmo sendo um jogador de força e velocidade, que rende melhor jogando pelos flancos, vou me esforçar para jogar como um autêntico artilheiro". Na teoria, Leão deve repetir o mesmo esquema e o mesmo time que enfrentou o Corinthians, no domingo. Mas no treinamento coletivo de ontem cedo, no CT da Barra Fundo, o time titular treinou no 4-4-2, com dois volantes e dois meis ofensivos - seu esquema favorito. O técnico, porém, disse que se tratava apenas de uma experiência. "Isso não é para agora", acrescentou o treinador.