Leão: Uma trajetória de títulos e polêmicas no futebol Natural de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, Emerson Leão, de 58 anos, tem sua vida dedicada ao futebol. Considerado um dos maiores goleiros brasileiros de todos os tempos, tanto como atleta quanto como técnico, ele foi marcado pelo temperamento explosivo e por arranjar polêmicas por onde passou. No gol, Leão teve seu auge na década de 70, Quando se destacou pelo Palmeiras e foi reserva na Copa do Mundo de 1970 (México) aos vinte anos de idade. Participou também dos Mundiais de 1974 (Alemanha), 1978 (Argentina) e 1986 (México). Jogou 105 vezes pela seleção. No clube alviverde conquistou vários títulos, entre eles dois campeonatos brasileiros e três paulistas. Ainda conquistou mais um nacional pelo Grêmio, no início da década de 80. Começou na carreira de técnico em 1987, sendo campeão brasileiro pelo Sport Recife. Mas o auge como treinador até hoje foi sua segunda passagem pelo Santos, clube do qual voltou após rápida e conturbada passagem pela seleção brasileira em 2001. De 2002 até 2004, levou o time santista a ser campeão brasileiro de 2002, vice em 2003 (Cruzeiro campeão) e vice da Copa Libertadores da América, quando perdeu o título para o Boca Juniors. Depois da boa passagem pelo time do litoral paulista, foi para o São Paulo, sagrando-se campeão paulista em 2005. Mas acabou abandonando o clube antes da disputa do Brasileirão daquele ano e preferiu voltar ao Japão, onde já havia trabalhado na década de 90. Seu destino foi o Vissel Kobe, mas o treinador comandou a equipe por apenas quatro partidas. Voltou ao Brasil e assumiu o comando do Palmeiras em 18 de julho de 2005 para salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão. Acabou classificando o time para a Libertadores, mas o ano de 2006 foi péssimo. Aliás, por conta de uma má seqüência de resultados e constantes atritos com jogadores, dirigentes de membros da comissão técnica do palmeirense, Leão foi demitido. Após breve passagem pelo São Caetano no primeiro semestre de 2006, onde não sofreu nenhuma derrota, Leão assumiu como técnico do Corinthians no dia 15 de agosto do mesmo ano, quando a equipe era a última colocada do Campeonato Brasileiro. O time terminou a competição na 9.ª colocação e por conta do estilo autoritário do técnico, a clube acabou perdendo algumas de suas estrelas, principalmente os argentinos Carlitos Tevez e Javier Mascherano, devido ao auto-proclamado ódio que Leão tem por argentinos. Outro astro com quem comprou briga no Corinthians foi o meia Carlos Alberto. Os dois chegaram até a discutir em campo contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. A equipe acabou eliminada da competição pelo clube argentino. Na ocasião, o treinador voltava ao campo onde havia sido gravemente agredido na final da Conmebol de 1997, quando treinava o Atlético Mineiro. O episódio foi o estopim que gerou o ódio de Leão pelo país vizinho. Clubes como jogador: 1967 - Comercial 1968 - São José 1969 a 1978 - Palmeiras 1978 a 1980 - Vasco da Gama 1980 a 1982 - Grêmio 1983 - Corinthians 1984 a 1986 - Palmeiras 1986 a 1987 - Sport Recife Clubes como treinador: 1987-1988 - Sport Recife 1988-1988 - São José-SP 1988-1988 - Portuguesa 1989-1990 - Palmeiras 1991-1992 - XV de Piracicaba-SP 1992-1994 - Shimizu S-Pulse (Japão) 1995-1996 - Juventude-RS 1997-1998 - Atlético Paranaense 1996-1997 - Verdy Kawasaki (Japão) 1997-1998 - Atlético Mineiro 1999-1999 - Internacional 1999-2000 - Santos 2000 - Sport Recife 2000-2001 - Seleção brasileira 2002-2004 - Santos 2004 - Cruzeiro 2004-2005 - São Paulo 2005 - Vissel Kobe (Japão) 2005-2006 - Palmeiras 2006 - São Caetano 2006-2007 - Corinthians Títulos como jogador: 1969 - Taça Roberto Gomes Pedrosa e Troféu Ramón de Carranza (Palmeiras) 1970 - Copa do Mundo - México (Seleção brasileira) 1972 - Campeonatos Paulista e Brasileiro (Palmeiras) 1973 - Campeonato Brasileiro (Palmeiras) 1974 - Campeonato Paulista e Troféu Ramón de Carranza (Palmeiras) 1976 - Campeonato Paulista (Palmeiras) 1979 - Vice-campeonato Brasileiro (Vasco da Gama) 1980 - Campeonato Gaúcho (Grêmio) 1981 - Campeonato Brasileiro (Grêmio) 1983 - Campeonato Paulista (Corinthians) Títulos como treinador: 1987 - Campeonato Brasileiro (Sport Recife) 1992 - Copa Kanagawa (Verdy Kawasaki-JAP) 1996 - Copa do Imperador (Verdy Kawasaki-JAP) 1997 - Copa Conmebol (Atlético-MG) 1998 - Copa Conmebol (Santos) 2000 - Campeonato Pernambucano (Sport Recife) 2002 - Campeonato Brasileiro (Santos) 2003 - Vice-campeão da Libertadores (Santos) 2005 - Campeonato Paulista (São Paulo)