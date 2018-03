Leão usa tênis de concorrente da Nike O técnico brasileira Emerson Leão descumpriu uma cláusula do contrato da CBF com a Nike, ao calçar um tênis da Adidas logo após o treino da Seleção Brasileira realizado nesta sexta-feira pela manhã no Estádio Municipal de Tóquio. Ele concedeu entrevista coletiva, ainda em campo com o tênis Adidas, depois calçou o tênis da Nike, mas não quis dar explicações sobre sua atitude. "Não tenho nada a responder sobre isso" disse Leão ao chegar ao hotel onde está hospedada a delegação do Brasil, que disputará a Copa das Confederações de 30 de maio a 10 de junho. O representante da Nike que acompanha a seleção, Paulo Souto, disse que levaria o caso ao conhecimento do chefe da delegação, Antonio Lopes.