Leão vai decidir se quer Rodrigo Fabri O técnico Emerson Leão diz segunda-feira à diretoria se, afinal, quer ou não a contratação de Rodrigo Fabri. O impasse se dá porque o treinador havia indicado dois meias: Fabri e Ricardinho, do Inter, seu preferido. Como a diretoria chegou a um acordo primeiro com Ricardinho, o acerto com Fabri passou a ser considerado desnecessário pelo diretor de Futebol Salvador Hugo Palaia. Já o vice-presidente José Cyrillo Jr. não vê problemas em ficar com mais dois meio-campistas no elenco ? já tem Juninho, Marcinho e Cristian. Mas Leão pode abrir mão de Rodrigo Fabri para ?economizar? e usar o dinheiro para contratar um centroavante, sua grande meta. E o prefeito José Serra, palmeirense fanático, disse que a estação Barra Funda do Metrô passará a se chamar ?Palmeiras-Barra Funda?. Ele explicou a homenagem: ?Já tem a Corinthians-Itaquera, a São Paulo-Morumbi e agora vai ter a estação do Palmeiras?.