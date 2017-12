Leão vai exigir atitude de Diego Souza Antes de voltar a vestir a camisa do Palmeiras, o meia Diego Souza vai ter uma longa conversa com o técnico Emerson Leão. ?Trata-se de um meia ofensivo, de bom chute, movimentação. Acho que o Palmeiras ainda pode tirar muito dele?, afirmou o treinador. Diego Souza, que estava emprestado ao Vissel Kobe, do Japão, deve chegar nesta sexta-feira. Ele teve problemas de relacionamento com o ex-técnico Estevam Soares durante o Campeonato Paulista. ?Se ele estiver com medo, não tem nem conversa?, disse leão. Jogador que tem medo de torcedor, não sabe se comportar como jogador. Tem que trazer o torcedor para o lado dele. E só existe uma forma: render bem dentro de campo.? Leão lembrou que Vágner Love, um dos maiores ídolos da torcida e que está no CSKA, da Rússia, também teve vários problemas de indisciplina enquanto esteve no Palestra Itália. ?Mas quando entrava em campo, resolvia.? Leão revelou que o atacante Diego Tardelli, do São Paulo, foi oferecido por um empresário para reforçar o Palmeiras. ?Se ele (Tardelli) estivesse livre, seria muito bem-vindo, mas como jogou mais de oito jogos pelo São Paulo não pode mais ser usado este ano.? Tardelli também acumulou problemas de indisciplina no São Paulo, mas com Leão teve boa participação na conquista do Campeonato Paulista deste ano. O treinador palmeirense também cobrou uma recuperação rápida do atacante Muñoz, que está há um ano sem jogar por causa de duas cirurgias no joelho direito. ?O prazo é a vergonha dele. Ele está cinco quilos acima do peso e não dois como andou dizendo. Este Muñoz fora de forma não serve para mim. Quero aquele Muñoz rápido, que eu quis levar para o Santos?, disse Leão. ?Quando achar que o tempo está bom, vou análisá-lo. Se não estiver bem, pode voltar para a Colômbia.? No treino desta quarta-feira pela manhã, o lateral-esquerdo Fabiano sentiu um problema muscular na coxa direita e já é dúvida para enfrentar o Fluminense, domingo, em Volta Redonda. Ele deverá ser substituído por Michael, que fez um bonito gol no coletivo na vitória dos titulares por 2 a 0. O outro gol foi de Warley. O volante Reinaldo voltou a machucar o tornozelo direito. Suspenso, ele não joga contra o Fluminense. O meia Pedrinho, segundo o médico Aldo Guida, está recuperado da infecção na unha do dedão do pé direito, mas ainda sente dores no local. O meia participou dos treinos físicos de terça-feira e quarta, mas não há previsão de seu retorno ao time titular. Quanto ao goleiro Marcos, o diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia, afirmou que não negocia com ?grupo de empresários?. ?O clube que quiser contratar algum jogador do palmeiras deverá vir com um documento do seu presidente.? PUNIÇÃO - Leão não admite a possibilidade do Palmeiras ser punido com a perda de três mandos de jogo por causa de um torcedor palmeirense ter atirado um sinalizador no gramado do Morumbi no clássico contra o São Paulo. ?O bom senso não está prevalecendo. A entidade não pode pagar por um ato de um irresponsável. O clube não tem culpa. Está completamente errado.?