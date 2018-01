Leão vai ganhar por "produtividade" O Santos não corre mais o risco de perder Leão para a próxima temporada. Numa reunião com dirigentes do clube que durou mais três horas, ontem à tarde, num restaurante de Santos, o técnico renovou contrato por um ano. O acordo foi fechado obedecendo as bases do atual contrato - R$ 100 mil mensais, livres de impostos -, mas tem uma cláusula que permitirá ganhos extras ao técnico, de acordo com a produtividade do time e objetivos alcançados na Libertadores e nos Campeonatos Paulista e Brasileiro. A duração do novo contrato é de um ano, para coincidir com o término do mandato do presidente Marcelo Teixeira. Leia mais no Jornal da Tarde