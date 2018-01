Leão vai ver jogo do Barbarense O União Barbarense vai contar com um torcedor ilustre no jogo de sábado, contra o São Paulo, em Santa Bárbara d´Oeste. O técnico da Seleção Brasileira, Emerson Leão, retornou da Europa na quarta-feira e garantiu aos dirigentes que assistirá a partida. O jogo é decisivo para as pretensões do time, que sonha em espantar de vez o rebaixamento vencendo os três próximos jogos. A visita de Leão também vai servir para motivar os jogadores do União Barbarense. Não pelo fato de tentarem uma vaga na Seleção, mas por acreditarem que a péssima situação do time pode melhorar com uma vitória sobre o atual campeão paulista. Além disso, o jogo terá transmissão da TV. A maior novidade deve ser o retorno do volante Eduardo, que está liberado para jogar depois de se recuperar de uma lesão no joelho. O técnico Roberval Davino também pode surpreender com uma escalação mais ofensiva, com o lateral-esquerdo Adriano Ramos e o atacante Luiz Gustavo entre os titulares. Os dois participaram do jogo-treino com o Águas de Lindóia. O time venceu por 2 a 1. O time que Roberval Davino colocou em campo tinha a seguinte formação: Marcos; Leandro, Emerson e Ronaldo Alves; Marquinhos, Claudinho Bauru, Henrique, Alberto e Adriano Ramos ; Luiz Gustavo e Mauro. Os ingressos para o jogo deste sábado já estão sendo vendidos ao valor de R$ 5,00 e podem ser encontrados no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e também em vários postos de venda espalhados pela cidade. O União Barbarense tem 12 pontos e ocupa a penúltima colocação na tabela. Fora o São Paulo, o time de Santa Bárbara ainda terá Ponte Preta e São Caetano para tentar se livrar do rebaixamento.