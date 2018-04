Leão vê conversa no CT como determinante para vitória

"Tive uma conversa de cinco minutos com eles, às 17h05. Acho que valeu mais aquilo do que a continuidade no vestiário. Às vezes a gente ganha o jogo antecipado", disse o treinador. "Eu sentia que o brilho deles não era do medo, era de confiança, fruto do empenho, da aplicação e do entendimento", destacou o treinador.

A vitória fez o São Paulo subir provisoriamente três posições no Brasileiro, pulando para a quinta colocação, com 56 pontos, dentro da zona de classificação à Libertadores. Por conta dos confrontos diretos neste domingo e também nas duas últimas rodadas, basta à equipe paulista vencer Palmeiras e Santos para se garantir pelo menos na Pré-Libertadores. Leão, porém, não quer fazer contas, como já não queria.

"Sinceramente, nem fiz conta. Mas faço conta todos os dias, fazendo a conta da vitória. Agora temos uma semana para pensar com muita calma e vamos ver se conseguimos superar o próximo adversário, pois a nossa responsabilidade é muito grande", comentou o treinador, que levou o São Paulo à sua segunda vitória seguida no Morumbi.

Contra o Palmeiras, domingo que vem, no Pacaembu, ele não terá Lucas, que recebeu o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão. O meia também não atuou na partida do primeiro turno, pelo mesmo motivo. Ele lamenta. "Infelizmente fiquei chateado na hora, mas tive de respeitar o árbitro. Acho que foi a primeira falta e não precisava do cartão, mas foi critério dele e agora vou torcer para os meus companheiros", comentou Lucas.

Luis Fabiano, que marcou dois gols e deu uma assistência, sendo o grande nome da noite no Morumbi, comemorou a boa atuação dele e da equipe. "Este é o espírito do time. Temos de entrar para jogar sempre com coragem, fazendo tabela e todos estão de parabéns. Estou trabalhando e me preparando. Vinha tentando ajudar da melhor maneira e pouco a pouco venho melhorando. Nos próximos jogos vou estar bem 100%, do jeito que todos querem ver", ressaltou o atacante, que marcou quatro gols nas duas últimas vezes em que esteve em campo. Contra o Atlético-PR, na derrota de quarta-feira, ele não jogou porque cumpria gancho pelo terceiro amarelo.