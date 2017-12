Leão veta contratação de Serginho O técnico Émerson Leão não aceitou o lateral-esquerdo Serginho, do Milan, como reforço para 2005. Também não deseja continuar com César Sampaio na próxima temporada. A diretoria luta para que ele mude de idéia, pelo menos em relação a Serginho. O jogador acertou tudo com o clube em agosto, quando se reuniu com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O negócio não saiu porque Serginho teria de abrir mão de dois milhões de euros (R$ 7,2 milhões), que é quanto recebe por temporada. Agora, o prejuízo fica pela metade (R$ 3,6 milhões), pois seu contrato termina em junho do ano que vem. Serginho acertou salários de R$ 120 mil mensais com o São Paulo, o mesmo que é pago a Júnior, outro "repatriado" da Itália. Ele quer voltar ao Brasil, para ficar com a família. Por isso, não aceitou uma oferta milionária do Catar. O São Paulo é a preferência de Serginho, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Santos, mandou recado que quer dirigi-lo em 2005. Mas o negócio com o São Paulo pode não sair porque Leão quer um time mais jovem e com mais força no ataque. Júnior não o está agradando e ele tem medo que o mesmo se repita com Serginho. A diretoria argumentou que um dos dois poderia jogar como meia, mas Leão não se convenceu. Aceitou pensar no assunto, que está suspenso. Um impasse poderá levar o relacionamento entre Leão e os diretores a uma crise. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa e Juvenal Juvêncio, diretor de futebol, acreditam que a opinião dos treinadores não é definitiva na hora de contratações. Os técnicos são ouvidos, mas não têm poder de veto e suas indicações não têm a garantia de serem concretizadas. São teorias que não agradam ao treinador, que gosta de ter o comando do grupo. E de participar ativamente em sua montagem SANTOS 2002 - Leão sonha em repetir no São Paulo o trabalho feito no Santos, ganhando o título do Brasileiro a partir da ascensão de muitos garotos. A tática de se utilizar muita marcação sob pressão no campo adversário somente é possível com a escalação de Alê e Renan. Hoje, César Sampaio é reserva de Alê e Renan. O técnico vetou a ida de Alê para a Seleção sub-20 que participará de torneio amistoso nos Estados Unidos, mostrando sua importância para o time. Quanto a Renan, o compara a Paulo Almeida. "Só que com um sorriso no rosto", diz. Edcarlos é outro jogador que o tem agradado muito, a partir dos treinamentos. Na lista de zagueiros, ele já é o quarto, superando Alex. Leão gosta mais da seriedade e vigor de Edcarlos do que da técnica de Alex. O treinador gosta também de Diego Tardelli, que tentou levar para o Santos no começo do ano. Acredita que conseguirá fazer dele um jogador constante, ligado o tempo todo no jogo. Marco Antônio, meia que estava emprestado ao Náutico, é um reforço que agrada ao treinador. É com jogadores jovens como esses que Leão quer montar o São Paulo do ano que vem. Uma equipe aguerrida e lutadora, sem muito espaço para veteranos. Júnior e Serginho no mesmo time - e nem no mesmo elenco - é coisa que no momento não passa pela cabeça do treinador. Ele busca também opções para as jogadas de bola parada. Por isso, elogiou Ânderson Lima, do São Caetano, que passou a interessar ao clube. Mas seu contrato terminará apenas em 2006. Ramalho é o primeiro nome lembrado quando se fala dos jogadores que deixam o clube. José Ramalho deve segui-lo, a não ser que César Sampaio saia mesmo. Aílton, que está no Guarani, não terá nova chance. Vai ser emprestado ao Santo André, para a disputa da Libertadores.