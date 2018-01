Leão volta a defender garotos da Sub-23 O técnico Leão voltou a defender seus garotos das críticas que vêm recebendo por conta da desclassificação do Brasil aos Jogos Olímpicos de Atenas e acha que não tem sentindo "esse linchamento moral que estão fazendo com eles". O treinador lembrou que eles foram campeões brasileiros em 2002, vice no ano passado desse mesmo campeonato e da Libertadores. "Fizeram tudo isso com 18 anos e, de uma hora para outra não podem mais brincar", disse ele, completando: "se faltou alguma coisa, faltou ordem e não sou eu quem vai dar ordem à distância". Leão acha que não terá problemas com a readaptação dos cinco jogadores em sua equipe. "Depois que todos viram os quatro jogando com a alegria e dedicação, falar que esses jogadores não têm vontade, é brincadeira, é não conhecer o "metier". Tem muita gente velha falando bobagem". O treinador comentou que Diego voltou machucado da seleção. "Essa lesão foi ocasionada na seleção brasileira por um esforço que teve em relação a uma escalação. Tomou algumas injeções lá para ficar bem".