Leão: Zveiter decide só no domingo O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zveiter, anunciou neste sábado que só vai resolver se aceita ou não o pedido de efeito suspensivo do técnico do Palmeiras, Emerson Leão, no domingo, provavelmente pela manhã (ou seja, antes do jogo contra o Fluminense). Segundo um assessor do tribunal, Zveiter ainda está analisando o processo e o pedido. Leão foi suspenso por 30 dias na sexta-feira por ter invadido o campo e discutido com o árbitro na derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Estádio Beira-Rio, domingo passado, em Porto Alegre (RS).