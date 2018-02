LeBron James vence duelo com Kobe Bryant na NBA

O ala LeBron James levou a melhor no duelo com Kobe Bryant e comandou o Cleveland Cavaliers na vitória por 94 a 90 sobre o Los Angeles Lakers, com o brasileiro Anderson Varejão registrando um "double-double". O jogo foi disputado nesta quinta-feira, pela temporada regular da NBA. O armador Daniel Gibson garantiu a vitória, convertendo dois lances livres a 3,3 segundos do fim do jogo. Um segundo e meio antes disso, Bryant tinha errado um arremesso de três pontos. James anotou 33 pontos e foi o cestinha do Cavaliers (12 vitórias e 15 derrotas), além de exercer uma marcação perfeita sobre Bryant nos últimos dois minutos e meio de jogo. Ele também pegou 10 rebotes e deu cinco assistências. O ala-pivô Anderson Varejão teve a sua melhor atuação desde que voltou à equipe, no início de dezembro. Ele jogou 35 minutos e conseguiu seu primeiro "double-double", com 11 pontos, 15 rebotes e quatro bolas roubadas. Ele acertou 4 de 8 arremessos de quadra e 3 de 5 lances livres. Bryant, com 21 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, foi o cestinha do Lakers (15 vitórias e 10 derrotas). Jogos desta quinta-feira: New Jersey 107 x 103 Miami Heat Cleveland Cavaliers 94 x 90 Los Angeles Lakers Denver Nuggets 112 x 111 Houston