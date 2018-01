Lecce empata com a líder Juventus A rodada do Campeonato Italiano começou hoje com um empate sem gols entre Lecce e a líder Juventus, que deixou de ter 100% de aproveitamento. O técnico Marcello Lippi escalou o chileno Salas e o francês Trezeguet no ataque, deixando Del Piero no banco até os 38 minutos do segundo tempo.