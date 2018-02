Leco admite interesse em retorno de Luis Fabiano, mas aguarda recuperação

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, disse nesta quinta-feira que o clube pensa em conversar com o atacante Luis Fabiano para tratar de um possível retorno ao clube. O jogador, que acaba de rescindir contrato com o Vasco, faz tratamento no Reffis do CT tricolor.

De acordo com Leco, o assunto só será abordado depois que o jogador se recuperar da lesão no joelho direito. "Não consideramos essa hipótese imediatamente. Ele está fazendo tratamento com a gente, mas ainda tem três meses pela frente. Então, é um assunto para mais à frente. Ele é sem dúvida um dos maiores ídolos recentes da nossa história."

Leco não descarta a possibilidade de que o São Paulo traga mais reforços para 2018, depois da chegada de Valdívia, que deve ser apresentado nesta sexta. O cartola vê o time "formado, mas nunca fechado".

"O elenco está formado, mas nunca fechado a possibilidades que possam fazer bem ao time. O São Paulo tem hoje um plantel de significativa importância e agora precisamos desenvolver o trabalho para as disputas do ano", disse o presidente. "Estamos ajustados e, se não vierem reforços, estamos prontos para os desafios."