Leco desmente que vá deixar o São Paulo O diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, garantiu que teve, sim, participação na demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. O dirigente disse que foi chamado no sábado pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa para discutir o assunto antes de avisar o treinador de sua dispensa. E fez questão de contar a todos que estava ao lado de Gouvêa, no CT, no momento em que o anúncio foi feito a Oswaldo. Leco anda irritado com as especulações de que poderia deixar o cargo e de que não teria participado de algumas decisões importantes ligadas ao Departamento de Futebol. Na manhã de hoje, nervoso, discutiu com os repórteres da Agência Estado e da Folha de S.Paulo. O Estado havia publicado que a decisão de demitir Oswaldo tinha sido exclusivamente do presidente. Leco não gostou. Na realidade, Gouvêa ficou muito aborrecido com a fraca atuação do São Paulo na vitória por 1 a 0 contra o Figueirense, na quinta-feira. No sábado, antes de conversar com qualquer conselheiro ou diretor, já tinha definido que mandaria Oswaldo embora. A negociação para a contratação do zagueiro Diego Lugano, por exemplo, foi feita pelo presidente. Hoje, o São Paulo confirmou uma mudança na diretoria, fato que já era público no clube. Sai Edson Lapola, do Marketing, para a entrada de Dorival Decousseau, pai do atacante Caio, que iniciou a carreira no Morumbi. Copa da Paz - Em sorteio realizado na Coréia do Sul, o São Paulo caiu no Grupo B da Copa da Paz, de 15 a 22 de julho, na Ásia. A Roma, da Itália, o PSV, da Holanda, e o Los Angeles Galaxy, dos EUA, completam a chave.