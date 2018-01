Ledesma faz seu primeiro treino no Santos. Veja vídeo

Adiada por mais de uma semana por causa de problemas na regularização da documentação, a apresentação oficial do volante Ledesma no Santos ocorreu apenas nesta segunda-feira. O argentino naturalizado italiano assinou contrato de dois anos e fez o seu primeiro treino no CT Rei Pelé.

Ledesma jogou por nove temporadas na Lazio, da Itália, mas não renovou o seu contrato com o clube e, por isso, estava livre no mercado. Fora de forma, o jogador de 32 anos só deve estrear no próximo mês. "Estou há dois meses treinando sozinho. Creio que necessito de 10 dias, no máximo, para treinar com o elenco", disse.

O volante usará a camisa 24 e chega para disputar posição com Paulo Ricardo, Thiago Maia, Leandrinho, Lucas Otávio e Renato. "O Santos, para mim não é só uma oportunidade, mas uma grande oportunidade, pela história que tem não somente no Brasil, mas no mundo", afirmou.

Ledesma revelou que ainda que o meia Felipe Anderson foi decisivo para que ele aceitasse a proposta do Santos. "Conversei com Felipe Anderson não só agora. No ano passado, ele me contou um pouco de sua experiência no Santos e falou muito bem da cidade, clube e da estrutura. Um mês atrás, antes de tomar a decisão, conversei de novo com ele, e ele falou tudo de novo", disse.